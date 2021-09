Revista presei

Știri pe surse consemnează că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vi­car al Arhiepiscopiei Bucureştilor, au sfințit duminică Biserica „Sfân­tul Mare Mucenic Mercurie” și „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Titan al Capitalei. Cu această ocazie, preotul paroh Paul Lepădatu, care este și principalul ctitor al lăcașului de cult, a primit „Crucea Patriar­ha­lă”, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Ro­mâne. „Este o biserică făcută prin jertfa unei familii preoțești. Este un simbol al slujirii preoțești jertfelnice și darnice”, a spus Patriarhul României.

Adevărul de Hunedoara semnalează că turnul rămas din cea mai veche biserică a româ­nilor se află în pericol: „Autori­tă­ţile nu au dat atenţia cuvenită unuia dintre cele mai importante monumente istorice din Deva, turnul celei mai vechi biserici a românilor, iar monumentul istoric a ajuns în pericol de distrugere”. Turnul „veghează, aproa­pe ruinat, deasupra cimitirului de pe strada Călugăreni. Biserica în compunerea căreia se afla datează de la mijlocul secolului al XVII-lea și a fost demolată parţial la sfâr­şitul secolului al XIX-lea. Doar turnul a rămas intact, timp de peste un secol, însă, în prezent, acoperişul său de şindrilă este distrus, iar structura de rezistenţă îi este afectată. (...) În 2015, ad­mi­nistra­ţia locală a preluat custodia monumentului istoric pentru a-l restaura şi consolida. Lu­crările nu au mai început, iar monumentul a continuat să se degradeze. Duminică, primarul Flo­rin Oancea a declarat că turnul a fost predat înapoi Episcopiei Devei şi Hunedoarei, care s-a angajat să realizeze lucrările de restaurare şi consolidare a monumentului istoric”.

Digi24 relatează povestea unei biserici „călătoare”, veche de sute de ani, strămutată de două ori şi „salvată cu ajutorul banilor europeni”. Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Slo­bozia, judeţul Ialomiţa, are o vechime de aproape trei secole, iar la res­taurarea ei s-a folosit un procedeu nou - tehnica biocidării cu dioxid de carbon - utilizat în premieră în România. Lăcașul de cult, în care vin de trei secole oameni să se roage, are „o poveste aparte”. Este din lemn şi realizat „cu o tehnică specială de îmbinare, aproape că nu are cuie. Cu toate acestea, a fost strămutat de două ori”. Bi­serica a fost cti­torită de boierul Răducan Târcă, familia sa şi moşnenii din sat în 1737. Lespedea de piatră din pridvorul bise­ricii, datând de la 1737, este cea mai veche inscripţie funerară de pe teritoriul actualului judeţ Ialomiţa.