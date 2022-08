4.000 de ghiozdane oferite de Protoieria Sector 6 Capitală

Cu o săptămână înainte de începutul anului școlar, în cadrul unei acțiuni social‑filantropice de tradiție, Protoieria Sector 6 Capitală a oferit 4.000 de ghiozdane complet echipate elevilor cu posibilități materiale reduse din școlile de sector. Acțiunea a fost găzduită de Parohia „Sfântul Ioan Rusul”‑Brâncuși a Protopopiatului Sector 6 Capitală.

În ziua de pomenire a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Protoieria Sector 6 Capitală a adus o bucurie la 4.000 de elevi nevoiași sau refugiați din Ucraina. Astfel, în cadrul campaniei tradiționale de sprijinire a școlarilor defavorizați la început de an școlar, care a ajuns anul acesta la cea de‑a 9‑a ediție, 3.000 de elevi aflați în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Primăriei Sector 6, precum și 1.000 de copii refugiați din Ucraina care urmează să înceapă școala au primit câte un ghiozdan dotat cu rechizitele necesare frecventării orelor de curs. Ediția din acest an a campaniei aduce două noutăți, anume includerea în programul de ajutorare și a copiilor refugiați, precum și a elevilor din ciclul liceal.

Partenerii Protoieriei Sector 6 Capitală pentru realizarea acestei acțiuni au fost World Vision România, Primăria Sector 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Sectorului 6, precum și conducerile instituțiilor de învățământ din sector, care au furnizat datele necesare identificării beneficiarilor. În campania din acest an, World Vision România a oferit 3.000 de ghiozdane, numărul lor fiind completat prin contribuția a șase parohii din cadrul protopopiatului.

Cele 4.000 de ghiozdane au fost distribuite administratorilor sau reprezentanților unităților școlare din sector după o slujbă de binecuvântare săvârșită pe esplanada bisericii Parohiei „Sfântul Ioan Rusul”‑Brâncuși de către părintele paroh Costel Burlacu, protoiereu al Protopopiatului Sector 6 Capitală, în cadrul căreia au fost rostite cereri pentru luminarea minții elevilor în noul an școlar, în vederea dobândirii bunelor învățături pentru o dezvoltare armonioasă în folosul Bisericii și al societății.

În continuare, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și prof. Nicoleta Veronica Trăistaru, inspector școlar pentru învățământ primar în cadrul Inspectoratului Școlar al Sectorului 6, au adresat cuvinte de mulțumire organizatorilor și contribuitorilor care au făcut posibilă realizarea acestei acțiuni.

Totodată, Gabriela Schmutzer, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a atras atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor sociale: „Ne aflăm în al nouălea an al acestei activități. Am pornit cu 50 de ghiozdane și am ajuns anul acesta la 4.000. Numărul nu este îmbucurător. Este important că putem sprijini, dar faptul că am ajuns la 4.000 pentru Direcția de Asistență Socială este un semnal de alarmă. Trebuie să ne implicăm cât mai mult în comunitate pentru că numărul cazurilor care au nevoie de noi a crescut îngrijorător”. De asemenea, Mariana Arnăutu, reprezentanta World Vision România, a explicat faptul că acțiunea din acest an are ca scop și integrarea copiilor refugiați din Ucraina: „Această acțiune ajută la integrarea și a copiilor ucraineni. Școala începe pentru toți copiii. Indiferent că sunt români sau ucraineni, sperăm să îi ajutăm să se integreze și să aibă un an școlar bun și reușit din toate punctele de vedere”.

În încheiere, părintele protoiereu Costel Burlacu a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor instituțiilor și partenerilor implicați în cele nouă ediții ale campaniei de sprijinire a elevilor nevoiași pentru continuarea studiilor.