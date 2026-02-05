Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat proiectul social „Îmbrățișează un bunic”

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat proiectul social „Îmbrățișează un bunic”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Silviu Dascălu - 05 Feb 2026

Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic”, o inițiativă menită să ofere sprijin și asistență socială persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, informează Biroul de presă al eparhiei.

Prin rețeaua sa extinsă de servicii dedicate vârstnicilor - centre de zi de asistență și îngrijire, servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, programul „Masa pe roți”, cămine pentru persoane vârstnice, servicii medicale și de ambulanță, precum și servicii de asistență comunitară -, Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși oferă un sprijin concret persoanelor în vârstă din județul Vaslui care trăiesc adesea în condiții extrem de dificile și pentru care ajutorul primit reprezintă, de multe ori, singura formă de susținere.

Campania prin SMS „Îmbrățișează un bunic” urmărește să asigure resursele necesare continuării acestor servicii sociale, care includ livrarea de pachete cu alimente la domiciliu, produse de igienă, medicamente, vizite și monitorizare la domiciliu, transport medical, precum și consiliere și asistență psihologică și duhovnicească.

Cei care doresc să se alăture acestui demers pot sprijini persoanele vârstnice vulnerabile din județul Vaslui prin trimiterea unui SMS cu textul BUNIC la numărul 8845, donând 2 euro/lună, fără costuri suplimentare. Numărul este disponibil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Romania Mobile și Vodafone. Activarea donației lunare se realizează prin mesajul de confirmare, atât mesajul de abonare, cât și cel de confirmare fiind gratuite. Dezabonarea se poate face prin trimiterea unui SMS gratuit cu textul BUNIC STOP la același număr.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” în Protoieria Urlați Filantropie
    Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” în Protoieria Urlați

    Federația Filantropia a Patriarhiei Române a organizat joi, 29 ianuarie, o nouă acțiune social-filantropică în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Prin acest demers, 50 de vârstnici vulnerabili proveniți din parohiile Protopopiatului Urlați, județul Prahova, au primit câte un metru cub de lemne de foc.

    29 Ian, 2026
  • Să fim alături de urcușul lui Ciprian! Filantropie
    Să fim alături de urcușul lui Ciprian!

    De la ultima drumeție montană, făcută în 30 octombrie 2025, Ciprian Tănasă, de 17 ani, este imobilizat la pat, ca urmare a accidentului suferit pe munte, când a căzut într‑o prăpastie de 350 de metri.

    27 Ian, 2026
  • Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului Filantropie
    Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului

    Episcopia Sălajului, prin Centrul eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat la finele anului trecut o amplă activitate social-filantropică în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații deosebit de dificile. Aceste demersuri au avut în vedere atât intervenții de urgență, cât și sprijinirea pe termen mai lung a celor afectați de lipsuri materiale, probleme grave de sănătate sau evenimente neprevăzute. 

    15 Ian, 2026
TOP 6 Filantropie