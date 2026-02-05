Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat proiectul social „Îmbrățișează un bunic”

Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic”, o inițiativă menită să ofere sprijin și asistență socială persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, informează Biroul de presă al eparhiei.

Prin rețeaua sa extinsă de servicii dedicate vârstnicilor - centre de zi de asistență și îngrijire, servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, programul „Masa pe roți”, cămine pentru persoane vârstnice, servicii medicale și de ambulanță, precum și servicii de asistență comunitară -, Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși oferă un sprijin concret persoanelor în vârstă din județul Vaslui care trăiesc adesea în condiții extrem de dificile și pentru care ajutorul primit reprezintă, de multe ori, singura formă de susținere.

Campania prin SMS „Îmbrățișează un bunic” urmărește să asigure resursele necesare continuării acestor servicii sociale, care includ livrarea de pachete cu alimente la domiciliu, produse de igienă, medicamente, vizite și monitorizare la domiciliu, transport medical, precum și consiliere și asistență psihologică și duhovnicească.

Cei care doresc să se alăture acestui demers pot sprijini persoanele vârstnice vulnerabile din județul Vaslui prin trimiterea unui SMS cu textul BUNIC la numărul 8845, donând 2 euro/lună, fără costuri suplimentare. Numărul este disponibil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom Romania Mobile și Vodafone. Activarea donației lunare se realizează prin mesajul de confirmare, atât mesajul de abonare, cât și cel de confirmare fiind gratuite. Dezabonarea se poate face prin trimiterea unui SMS gratuit cu textul BUNIC STOP la același număr.