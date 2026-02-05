Campania „Sănătate pentru sate” a revenit la Cioceni

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat, la Școala gimnazială Cioceni din județul Prahova, o nouă activitate în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. Sâmbătă, 31 ianuarie, localnicii din Cioceni au beneficiat de consultații gratuite oferite de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, psihiatrie, chirurgie generală, medicină internă și ginecologie. În plus, pacienții au avut acces la investigații EKG și ecografii.

Voluntarii au integrat în această acțiune și campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin, efectuând gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru mai multe femei din localitate.

Cu acest prilej, Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a declarat: „Mulți oameni din sate, mai ales bătrânii, suferă de afecțiuni cronice și nu ajung ușor la medic. Campania «Sănătate pentru sate» îi sprijină concret, prevenind complicațiile grave și oferind acces la diagnosticare și tratament. De când am demarat campania de prevenire și depistare a cancerului de col uterin și am integrat-o în «Sănătate pentru sate», 90 de persoane au fost diagnosticate cu leziuni precanceroase prin testul Babeș-Papanicolau efectuat gratuit”.

La rândul ei, dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog, a vorbit despre complicațiile apărute în urma depistării târzii a multor afecțiuni: „Știm cu toții că a preveni este mult mai important decât a trata. Ar fi ideal să existe pentru toți oamenii posibilitatea de a face un EKG pentru a descoperi afecțiuni cardiace, de a face o ecografie sau câteva analize uzuale. Din păcate, foarte mulți pacienți ajung târziu chiar și la medicul de familie, cu atât mai mult la medicul specialist”.

De asemenea, părintele paroh Dumitru Lazăr de la Parohia Cioceni și-a exprimat recunoștința pentru acest gest al voluntarilor bucureșteni: „Campania «Sănătate pentru sate» este foarte importantă, în mod special pentru comunități mai mici, cum este și cea de la Cioceni, unde actul medical poate fi de multe ori un lux, chiar și în mileniul trei. Majoritatea oamenilor se deplasează mai greu la oraș, către centrele unde pot face mai multe investigații medicale. Faptul că cineva vine la ei acasă și le oferă aceste servicii în mod gratuit este cu adevărat un lucru excepțional”.

Totodată, prof. Adriana Dorina Lazăr, directoarea Școlii Gimnaziale Cioceni, a adăugat: „Este o oportunitate pentru oameni să beneficieze de serviciile atâtor medici, din atât de multe specialități, cum au fost cei de astăzi. Suntem foarte recunoscători voluntarilor Catedralei Mântuirii Neamului și, în același timp, ne bucurăm că am putut fi gazdele lor cu prilejul acestui fericit eveniment”.

Campania „Sănătate pentru sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent, au fost organizate 153 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.