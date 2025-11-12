Campanie de educație pentru sănătate la Drăgănești, Prahova

Data: 12 Noiembrie 2025

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au organizat vineri, 7 noiembrie, o nouă acțiune din cadrul campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”. Activitatea s‑a desfășurat la Școala Gimnazială Drăgănești din județul Prahova și a vizat peste 130 de elevi. Copiii au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, cum să recunoască și să gestioneze situațiile de bullying, să înțeleagă importanța igienei orale și să acorde primul ajutor.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat: „Ne bucurăm că peste 130 de copii au participat cu interes la activitățile noastre. Am vorbit despre igienă, reacții corecte în situații de urgență, prevenirea bullying‑ului și importanța respectului între colegi. A fost o experiență frumoasă și interactivă, din care copiii au învățat lucruri practice și utile pentru viața de zi cu zi”.

Părintele Daniel Mihai Ristea, cadru didactic la Școala Gimnazială Drăgănești, a subliniat importanța acțiunii pentru comunitatea locală: „A fost o activitate foarte utilă pentru copiii noștri. S‑au bucurat enorm și au plecat acasă cu zâmbete și cu informații prețioase, esențiale pentru viața de zi cu zi. Astfel de activități de prevenție sunt extrem de importante, mai ales în mediul rural, unde copiii au mai rar ocazia să afle direct de la specialiști cât de importante sunt igiena, sănătatea și reacția corectă în situații de urgență”.

„Pentru elevi, aceste informații sunt extrem de valoroase. Mi‑a plăcut mult modul deschis în care s‑a discutat despre bullying și am apreciat implicarea tuturor”, a spus și Laura Neagu, director al Școlii Gimnaziale Drăgănești.

Despre receptivitatea copiilor la noțiunile transmise, Gelu Nicolae Costache, profesor la Școala postliceală sanitară „Sfântul Nectarie” din București, a spus: „Ne străduim să prezentăm informațiile într‑un mod cât mai atractiv, astfel încât acestea să fie preluate cât mai ușor de elevi. Copiii își doresc să participe activ la aceste activități și să pună în practică ceea ce învață. Prin aceste acțiuni reușim să le îmbogățim cunoștințele și să facem un salt calitativ, transformând informațiile în bune practici care le vor fi utile în viața de zi cu zi”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea cazurilor de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității vieții. Până în prezent, au fost organizate 80 de acțiuni, beneficiind aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe ale țării, municipiul București și Republica Moldova, raionul Cahul.