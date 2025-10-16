Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Caravana medicală a Fundației Filantropia Timișoara

Filantropie
Un articol de: Pr. Marius Mircia - 16 Octombrie 2025

Fundația Filantropia Timișoara, în parteneriat cu Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșanu” din cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu”, Profi România și Primăria Comunei Margina, a organizat sâmbătă, 11 octombrie, la Căminul cultural din Coșteiu de Sus, județul Timiș, o nouă ediție a caravanei medicale „Sănătate la un click distanță”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, echipa caravanei a reunit membri ai Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșanu”, cadre medicale ale Spitalului Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara și reprezentanți ai Fundației Filantropia Timișoara - medici specialiști și rezidenți, asistenți sociali, studenți la medicină și voluntari din diverse domenii.

„Prezența noastră aici nu este întâmplătoare. Am analizat cu atenție unde este cea mai mare nevoie, pentru ca expertiza medicilor de la Spitalul Județean de Urgență să fie de folos. Numărul mare al celor implicați a fost copleșitor - mulți medici și oameni de bine s‑au alăturat acestei lucrări. Sunt recunoscător tuturor celor care și‑au dăruit timpul, dar și credincioșilor din Parohia Coșteiul de Sus și din comuna Margina, care au venit din satele învecinate, lăsând totul deoparte, doar pentru că au auzit că va fi un medic care îi va îngriji”, a spus părintele Cristian Pavel, consilier eparhial.

Inițiativa a îmbinat componenta medicală cu cea socială, oferind consultații gratuite la specializările: medicină internă, cardiologie, oftalmologie, nefrologie, ORL, endocrinologie, boli infecțioase, pediatrie, pneumologie, neurologie și dermatologie. În paralel, au fost realizate anchete sociale și s‑a acordat sprijin material copiilor din familii vulnerabile - rechizite, produse de igienă și pături.

Fundația Filantropia Timișoara a pus la dispoziție echipamentele și consumabilele medicale, iar parohia ortodoxă din Coșteiu de Sus a oferit sprijin logistic, facilitând contactul direct cu nevoile comunității. La buna desfășurare a acțiunii au contribuit părintele protopop Dorin Covaci, Protopopiatul Făget, pr. Vasile Grecu, slujitor pensionar al parohiei, precum și voluntarii Fundației Filantropia Timișoara.

Caravana medicală de la Coșteiu de Sus se înscrie în experiența acumulată prin proiectul „Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio‑medico‑educaționale de calitate” (PN4049), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, și continuă modelul de succes al acțiunii similare desfășurate în 20 septembrie la Visag, comuna Victor Vlad Delamarina.

 

