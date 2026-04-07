Daruri pentru 200 de familii nevoiașe din București

„Împreună de Învierea Domnului”, o acțiune social‑filantropică a Protoieriei Sector 3 Capitală, a ajuns la a 11‑a ediție. 200 de familii nevoiașe aflate în evidența Biroului de asistență socială al instituției au primit în Sfânta și Marea Marți, 7 aprilie, pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa pascală.

Evenimentul desfășurat în sala de ședințe a Protoieriei Sector 3 Capitală a adunat atât persoane defavorizate, bolnave sau singure, cât și familii cu venituri reduse sau cu mulți copii. Deschiderea activității a fost marcată de un moment emoționant oferit de copiii de la Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Recitalul de pricesne susținut de aceștia a adus bucurie celor prezenți, iar, la final, reprezentanții protoieriei i‑au răsplătit cu daruri.

Pachete cu alimente au fost oferite persoanelor nevoiașe după ce părintele Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală, a rostit un cuvânt de învățătură în care i‑a îndemnat pe cei prezenți să fie mai deschiși spre iertare și rugăciune, mai ales în Săptămâna Sfintelor Pătimiri.

Părintele protoiereu Florin Nectarie Busuioc a declarat că darurile pregătite pentru cele 200 de familii reprezintă un efort comun al parohiilor și al protopopiatului, activitatea fiind menită să ofere nu doar hrană, ci și să sensibilizeze suflete: „«Dar din dar se face Rai» sau, după cum zicea monahul Nicolae Steinhardt, «Dăruind, vei dobândi». Iată că am primit și noi daruri prin intermediul parohiilor, am adăugat și noi câte ceva pe lângă acestea și le‑am pregătit din timp și le‑am așezat în această sală, gândindu‑ne la fiecare dintre aceste 200 de familii care au nevoie de ajutorul și de darul nostru pentru a avea și ei o masă în ziua de Paști, o masă de sărbătoare. Am avut astăzi și un rai al cântărilor frumoase din această perioadă. Și anul acesta, prin intermediul celor 30 de copii de la Centrul de zi «Sfânta Muceniță Sofia», prin Corul «Sfinții Ioachim și Ana» al centrului, s‑au cântat atât de frumos pricesne, cântece ușoare, melodioase, puse pe o melodie ușor de ascultat și de reținut pentru toată lumea, dar cu conținut teologic profund. Și, în felul acesta, i‑am văzut pe oameni sensibilizați și i‑am îndemnat, ținând legătura cu parohiile din care fac parte, să meargă și să se spovedească, să se pregătească și sufletește pentru Învierea lui Hristos. Aș spune că oferind darurile acestea de cânt, de alimente, bucuria aceasta împărtășită, am gustat și noi, și ei un pic din Rai, un pic din Înviere, un pic din lumina Învierii lui Hristos care va să vină”.