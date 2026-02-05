Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O parohie din Timișoara alături de oamenii străzii

Data: 05 Feb 2026

Parohia ortodoxă Dacia din Timișoara, Protopopiatului Timișoara I, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuă și în acest an campania de ajutorare a oamenilor străzii cu cel puțin o masă caldă pe săptămână. Peste 60 de oameni ai străzii de la centrele de suport pentru situații de urgență ale Primăriei Timișoarei de la Pădurea Verde, din zona Martir Elena Nicoară, și Telegrafului primesc regulat din partea Parohiei Dacia din Timișoara, prin purtarea de grijă a preotului paroh Zaharia Pereș, o masă caldă cu trei feluri de mâncare, în special în zilele de la sfârșitul săptămânii când se poate înlocui hrana rece.

Duminică, 1 februarie, ca și în alte zile din luna trecută, cu sprijinul mai multor binefăcători, printr‑o bună colaborare cu reprezentanții parohiei, s‑a reușit continuarea sprijinirii celor cu diferite nevoi ajunși în centrele de suport ale orașului.

„Campania de binefacere continuă și în perioada următoare tocmai pentru a se arăta că prin aceste mici gesturi de altruism, se poate trece mai ușor peste încercările vieții și se poate aduce un zâmbet pe chipul semenilor noștri aflați în dificultate, ne-a transmis preotul paroh Zaharia Pereș.

 

