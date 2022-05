„Seară românească” organizată de ASCOR Iași

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Iași, a revenit în data de 3 mai 2022, după 2 ani de restricții, cu evenimentul „O seară românească”.

Fapta bună și bucuria dansului au fost îmbinate în cadrul evenimentului „O seară românească” - ediție caritabilă, organizată pentru susținerea campaniei „Împreună ridicăm o casă”.

ASCOR Iași construiește cea de‑a patra casă pentru două fetițe, Sidonia și Irina, crescute de bunica lor Emilia, din comuna Vlădeni, județul Iași.

Evenimentul a fost organizat la centrul de evenimente AGORA, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a fost sprijinit de firmele: Ana și Irina, Eternitatea; Cămara lui Baciu, Librăria Doxologia și Messina Trading SRL, dar și de artiștii care au cântat pentru această cauză: Constantin Bahrin, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Maria Costioaia, Claudia Martinică, Ioan Chirilă, Cristinel Iordăchioaia, Adrian Olaru, Sergiu Grăunte, Florentina Vezătiu, Dorin Iftime, Robert Damian, Petrică Fandarac și Iosif Harpa. Ne‑am bucurat de momentele petrecute împreună, de prezența și prestația lor artistică.

Peste 500 de ieșeni au arătat că iubesc să trăiască românește și că cei din jurul lor contează. Evenimentul nu a fost doar despre bucurie și voie bună, ci a cuprins și tradiție, port popular românesc, cântec, dans, cultivând identitatea românească.

„Evenimentul «O seară românească» a unit suflete, tineri, vârstnici, oameni minunați, artiști. Am dovedit că se poate! Prinzându‑ne de mână pentru a ne bucura de cântecele artiștilor, am creat o conexiune între toți cei prezenți la eveniment și am pus câte o bucățică din inima noastră la zidirea casei cu numărul 4. Ne‑am întors în timpurile bunicilor noștri! Pe lângă bucuria cântecelor și a jocului, organizau clăci, fiind alături de cei care aveau nevoie. Așa și noi, tinerii din ASCOR Iași, ne‑am alăturat într‑o astfel de trăire, ca aceea a bunicilor”, ne‑a împărtășit tânărul interpret și coordonatorul campaniei „Împreună ridicăm o casă”, Remus‑Petrică Fandarac.

Dacă doriți să susțineți campania, îl puteți contacta la telefon 0758.130.533 sau puteți dona în subcontul ASCOR Iași RO61BRDE240SV95235282400, cu mențiunea „Casa 4”.