Sprijin pentru elevi oferit de Episcopia Devei și Hunedoarei la început de an școlar

Episcopia Devei și Hunedoarei sprijină la fiecare început de an şcolar elevii proveniți din familii defavorizate. Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și în acest an eparhia hunedoreană a donat 300 de ghiozdane dotate cu rechizite, acestea fiind împărțite săptămâna trecută în cele cinci protopopiate hunedorene. Echiparea ghiozdanelor a fost realizată de tineri voluntari ai parohiilor din orașul Hațeg, sub conducerea preotului Alin Opîrlescu.

Tot în contextul acțiunilor de prevenire a abandonului școlar, eparhia acordă bursa de studiu „Părintele Arsenie Boca”. Din inițiativa Prea­sfințitului Părinte Episcop Gurie, începând din 2013, Episcopia Devei și Hunedoarei, prin Fundația „Cuvântul care zidește”, a acordat, prin concurs de dosare, burse școlare anuale pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu, în cuantum de 200 de lei lunar, în scopul ajutorării elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.

Inițiativa continuă și în anul școlar 2020-2021, prin acordarea a 20 de burse școlare: 10 burse pentru elevii de gimnaziu și alte 10 burse pentru elevii de liceu. Beneficiarii sunt elevi din învăţământul preuniversitar, cetăţeni români, școla­rizați la cursurile de zi, cu domiciliul în cuprinsul județului Hunedoara. Dosarele se depun direct sau prin poştă, la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei, str. Andrei Șaguna nr. 1, Deva, până vineri, 2 octombrie 2020.