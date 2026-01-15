Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului

Episcopia Sălajului, prin Centrul eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat la finele anului trecut o amplă activitate social‑filantropică în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații deosebit de dificile. Aceste demersuri au avut în vedere atât intervenții de urgență, cât și sprijinirea pe termen mai lung a celor afectați de lipsuri materiale, probleme grave de sănătate sau evenimente neprevăzute.

Un exemplu relevant îl constituie sprijinul acordat unei familii din localitatea Călacea, care și‑a pierdut locuința în urma unui incendiu. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost prezent, la finalul anului trecut, în localitatea Călacea, unde a avut o întâlnire cu reprezentanții parohiei, în biserica parohială, apoi a vizitat familia încercată de incendiu, pentru a vedea stadiul lucrărilor de reconstruire a casei, realizate cu sprijinul oferit prin grija Centrului eparhial. Ierarhul a încurajat familia şi a asigurat‑o de sprijinul constant al Bisericii, făcând cunoscut că va fi alocată suma de 100.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construcție.

De asemenea, prin implicarea clerului și a credincioșilor, au fost direcționate fonduri importante pentru ajutorarea celor aflați în situații deosebit de grele. Astfel, suma de 149.500 de lei a fost alocată pentru construirea și refacerea unor locuințe mistuite de incendii, oferind șansa unui nou început familiilor rămase fără adăpost.

Un sprijin consistent a fost acordat și persoanelor bolnave, pentru care au fost oferite ajutoare financiare în valoare de 118.100 de lei, contribuind la acoperirea cheltuielilor necesare tratamentelor și îngrijirii medicale.

Episcopia Sălajului a susținut şi activitatea unor centre sociale, prin alocarea sumei de 15.900 de lei, asigurând continuitatea programelor dedicate copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.

O atenție deosebită a fost acordată și familiilor sărace, care au primit ajutoare în valoare de 48.245 de lei, constând atât în sprijin financiar, cât și în bunuri de strictă necesitate. Pe lângă pachetele cu alimente, unele familii au beneficiat de sprijin material adaptat nevoilor lor concrete, incluzând produse pentru asigurarea hranei pe termen mai lung, precum și bunuri de folosință îndelungată, precum electrocasnice și jucării pentru copii, oferite cu scopul de a aduce un strop de bucurie în casele celor încercați.