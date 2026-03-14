„Ziarul Lumina 6.000” - continuitatea unei lumini care nu se stinge

Pentru Ziarul Lumina, ediţia cu numărul 6.000 nu este un simplu reper editorial, ci mărturia unei fidelităţi: aceea de a rămâne slujitor al Adevărului şi vestitor al credinţei într-o lume mereu schimbătoare. Este dovada vie că lumina Cuvântului poate traversa ani cu diverse provocări, păstrând acelaşi rost dintâi: acela de a fi lumină a credinţei şi voce a Bisericii în societate. De la 7 februarie 2005, când a apărut primul număr al Ziarului Lumina la Iaşi, și până astăzi, când răsfoim cea de-a șase mia ediție, se țese o poveste a perseverenței, a vocației și a slujirii. Ziarul Lumina a rămas un punct de echilibru între tradiţie şi modernitate, între hârtia tipărită şi ecranul prezentului. Ziarul s-a născut dintr-o intuiţie inspirată: aceea că Biserica nu trebuie să se retragă din spaţiul public, ci să-l lumineze. Întemeiat la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încă din vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Ziarul Lumina a înțeles că jurnalismul creștin nu e un exercițiu de propagandă, ci o formă de responsabilitate spirituală.

Prin titlurile sale, prin tonul echilibrat şi prin respectul faţă de persoana umană, ziarul a restabilit o punte între Biserică şi societate, între teologie şi sociologie, între credinţă şi ştiinţă. Aşa s-a construit o cronică a Bisericii Ortodoxe Române în care actualitatea este luminată prin credinţă. De-a lungul acestor ani, Ziarul Lumina a fost nu doar un cotidian, ci un „apostolat cultural și mediatic”, o școală de discernământ și seriozitate. Prin fiecare articol s-a cultivat limba română curată, prin fiecare pagină s-a apărat adevărul și demnitatea omului, iar prin fiecare imagine s-a dat mărturie despre lucrarea Bisericii Ortodoxe Române în societate.

Editorialele sale au devenit, în timp, mici eseuri de spiritualitate aplicată – un jurnal al conştiinţei româneşti creştine. Aici s-au consemnat marile evenimente bisericești ale Patriarhiei Române, momentele istorice ale vieții naționale, dar și suflul discreției cotidiene: gesturile oamenilor care, prin credință, au transformat suferința în speranţă.

Cele 6.000 de ediţii înseamnă mii de ore de muncă şi rugăciune, mii de ştiri, reportaje, interviuri şi portrete care alcătuiesc, împreună, o memorie a faptelor luminoase. Ele spun povestea Bisericii lucrătoare: a parohiilor din sate și orașe, a mănăstirilor și centrelor sociale, a familiilor creştine, a tinerilor și bătrânilor în slujire, a Liturghiei de la Altar. Fiecare etapă a fost o treaptă în evoluția unei instituții mediatice care și-a menținut noblețea: intrarea în Centrul de Presă BASILICA în 2007, lansarea săptămânalului Lumina de Duminică, dezvoltarea platformei digitale ziarullumina.ro, extinderea în spațiul rețelelor sociale. Toate acestea nu au fost simple modernizări tehnice, ci forme de a prelungi lumina tiparului în universul virtual, acolo unde omul contemporan își caută răspunsurile.

Ziarul Lumina rămâne un spaţiu de sinteză între tradiţie şi actualitate, între rigoare academică şi căldura pastorală. Într-o vreme marcată de pluralismul informaţional şi relativismul valoric, el oferă cititorilor un reper moral şi intelectual. Această fidelitate se sprijină pe jurnalişti, preoţi, editori, corectori, tehnoredactori, care au învăţat că fiecare titlu, fotografie sau virgulă devin slujire atunci când se aşază în duhul Adevărului. Ziarul Lumina – altar al cuvintelor şi jurnal al credinţei – la ediţia cu numărul 6.000 continuă calea luminii care se scrie zi de zi spre folosul tuturor cititorilor săi.