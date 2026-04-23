Mineiul Sfinților Români pentru lunile aprilie-iunie

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, al patrulea volum din Mineiul Sfinților Români. Această carte de cult reunește slujbele și cântările închinate sfinților români prăznuiți în lunile aprilie–iunie. Printre cei ale căror slujbe sunt cuprinse în Mineiul Sfinților Români se numără și sfinții duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, a căror proclamare generală a canonizării a avut loc la începutul anului 2025, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Patriarhiei Române.

În Cuvântul-înainte, reprezentanții Departamentului „Carte de cult” al Editurilor Patriarhiei Române explică faptul că „această categorie a sfinților români este alcătuită din toți acei sfinți ai Bisericii care s-au născut în țara noastră, fie că au trăit aici sau în altă parte, dar și din sfinții care au trăit aici, deși erau născuți în altă țară, precum și din sfinții cu moaște întregi care, deși au fost aduși din alte locuri, au devenit de secole ocrotitori ai ținuturilor în care românii le aduc o cinstire aparte. De asemenea, în numărul sfinților români îi așezăm pe toți martirii, cuvioșii ori ierarhii daco-romani și străromâni care s-au nevoit ori au pătimit în aria de formare a poporului român”.

De asemenea, în prefața lucrării se vorbește despre aspectele de ordin practic care facilitează săvârșirea acestor sfinte slujbe: „Pentru facilitarea slujirii și cântării acestor slujbe, ele au fost completate astfel încât cântărețul de strană nu va mai avea nevoie de alte cărți de cult (Mineie, Octoih), fiind prezente de față canoanele și stihirile sărbătorilor, în cazul sfinților români a căror zi de pomenire coincide cu perioadele de înainte-prăznuire sau după-prăznuire, precum și catavasiile necesare, ca și pericopele biblice de la Vecernie (paremiile), Utrenie (Evanghelia) și Sfânta Liturghie (Apostolul și Evanghelia). Totodată, la sinaxar, pe lângă sfântul român căruia i se săvârșește slujba, a fost adăugată și pomenirea celorlalți sfinți ai zilei”.

Alături de această lucrare, de curând au văzut lumina tiparului și primele trei volume ale Mineiului Sfinților Români, ce cuprind slujbele din primele șapte luni ale anului bisericesc, dar și volumul al șaselea, în care sunt publicate slujbele Sfintelor Femei Românce, a căror proclamare a canonizării a avut loc la începutul lui 2026, Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Toate aceste volume beneficiază de un text îngrijit atent, cu indicații tipiconale complete, precum și de o grafică policromă și un font foarte lizibil.

