Volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025” - frescă peste veacuri

Printre aparițiile editoriale semnificative pentru începutul de an semnalăm cititorilor publicarea la Editura Basilica a volumului Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025, autor Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Pentru Editura Basilica, această colecție intitulată sugestiv, care se îmbogățește în fiecare an cu un volum, reprezintă o carte de vizită deosebit de onorantă din punct de vedere editorial. Multitudinea imaginilor care ilustrează, sub sigla Anului centenar, textele cuprinse în volum sunt însoțite de legende ale evenimentelor bisericești și ale personalită­ților. Ele deschid cititorului orizontul de înțelegere în ceea ce privește activitatea misionară, culturală și socială a Bisericii Ortodoxe Române. Din punctul de vedere al conținutului, volumul men­ționat cuprinde 1.008 pagini, structurate în șapte capitole, precedate de o introducere amplă, sinteză a anului centenar în cifre și imagini, și este cel mai bogat din întreaga colecție, care a început ca an de publicare în 2009, întrucât ilustrează momentul istoric al Centenarului Patriarhiei Române, încununat prin sfințirea din luna octombrie a picturii Catedralei Naționale.

Apariția editorială a fost prezentată credin­cioșilor în Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală. Asemenea icoanelor pe care le cinstim în mod special din punct de vedere dogmatic și liturgic ca triumf al întregii Ortodoxii, cartea mențio­nată este o frescă a lucrării misionare, promotoare de valori culturale, sociale şi filantropice, desfășu­rată de Biserica Ortodoxă Română, condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Canonizarea acestor 16 cuvioși și mărturisitori români contemporani reprezintă recunoașterea oficială a sfințeniei celor care au mărturisit Ortodoxia în închisorile comuniste. La 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală a avut loc, în cadrul manifestărilor legate de Centenarul Patriarhiei Române, proclamarea generală a acestor sfinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din timpul regimului comunist.

Cartea surprinde toată activitatea Bisericii Ortodoxe Române, care s-a concentrat pe activități aniversare legate de sărbătorirea Centenarului Patriarhiei Române, dar și liturgice și misionare precum: proclamarea locală a unui număr semnificativ de sfinți sau sfințirea Sfântului și Marelui Mir. Ședințele de lucru sau solemne ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au reunit ierarhii ortodocși români pentru organizarea vieții eparhiilor și au avut ca rezultat alegerea de noi episcopi-vicari, ale căror hirotonii și instalări sunt amplu ilustrate. Evenimentul bisericesc central al Anului Centenar l-a constituit sfințirea picturii Catedralei Naționale, idealul nostru național, la finalul lunii octombrie, în pre­zența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Momentul a reprezentat una dintre manifestările prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei.

Valoarea editorială a volumului este dată de autenticitatea cuvântărilor și a documentelor prezentate la evenimentele majore desfă­șurate anul trecut, la care mulți dintre noi am fost martori oculari și ne-am bucurat ca generația noastră să fie prezentă peste veacuri la asemenea evenimente bise­ricești, unice în istoria neamului românesc.

În paginile lucrării sunt reunite, pe lângă cuvântările reprezentative ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și actele patriarhale, sinodale și de sfințire, pastoralele sinodale şi patriarhale, scrisorile irenice transmise de Preafericirea Sa cu ocazia sărbătorilor Învierii şi Naşterii Domnului, mesajele comunicate cu diverse ocazii unor personalităţi sau instituţii ori rostite în cadrul unor evenimente importante prilejuite de sărbători sau întâlniri publice, articole, con­doleanțele transmise oficial, precum și prefețele celor mai importante volume apărute la Editurile Patriarhiei Române, sau în alte publicații bisericești. Totodată, lucrarea ilustrează legăturile tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori, precum şi activităţile de promovare a relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă. Mesajele adresate Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe și cuvântările din cadrul unor simpozioane sau confe­rințe interna­ționale ne arată tuturor grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru comuniune şi cooperare, dar şi responsabilitatea eclesială a clerului și conștiința misionară a mirenilor, cu scopul intensificării prezenței active a Bisericii în societate. Publicarea acestui volum de o calitate tipografică de excepție reprezintă rodul unei bune cooperări intersectoriale existente între Editurile Patriarhiei Române, Cabinetul Patriarhal, Cancelaria Sfântului Sinod, Sectorul relații bisericești, interreligioase și comu­nități bisericești externe, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri BASILICA, Tipo­­grafia Cărților Bisericești şi Sectoarele cultural și administrativ bisericesc ale Arhi­episcopiei Bucureştilor.

Constituind un valoros instrument de lucru şi un reper pentru ostenitorii din mass-media bisericească şi laică, volumul de faţă este util nu numai pentru teologi, ci şi pentru toţi cei interesați să cunoască viața şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.