A devenit funcțional hub-ul umanitar de la Suceava

Data: 11 Mar, 2022

Hub-ul de la Suceava destinat sprijinirii cetăţenilor ucraineni a devenit funcţional miercuri, în prezen­ța lui Janez Lenarcic - comisarul european pentru gestionarea crizelor, Fabrizio Curcio - şeful Departamentului de Protecţie Civilă din Italia şi a șefului DSU Raed Arafat. Centrul este în apropierea aeroportului și are apă, canal, gaz, curent, supraveghere video. „Acest hub are un rol extrem de important pentru a facilita transferul de donaţii umanitare din partea statelor UE şi a altor state şi organizaţii mari”, a spus Arafat. (C. Z.)