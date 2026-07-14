Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată vineri pe site-ul Ministerului Muncii. Proiectul a fost prezentat și partidelor politice care s-au
A început programul Rabla
Sesiunea din 2026 a programului Rabla pentru persoanele fizice a debutat ieri, odată cu deschiderea înscrierilor în aplicația dedicată de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Potrivit AFM, o persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere. (C.Z.)