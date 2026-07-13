A patra candidatură la președinție pentru Marine Le Pen

Data: 13 Iulie 2026

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidenţiale din 2027, la câteva ore după ce ­Curtea de Apel s-a pronunțat asupra condamnării primite în martie 2025 pentru o fraudă legată de plata unor asistenţi din Parlamentul European, relatează AFP. Le Pen va candida în tandem cu Jordan Bardella, preşedintele partidului său, Adunarea Naţională (Rassemblement National - RN), care ar urma să-i fie prim-ministru.

Le Pen a fost condamnată marţea trecută de Curtea de Apel la 45 de luni de interdicţie de a fi aleasă într-o funcţie publică, dintre care 15 luni sunt executorii şi 30 de luni cu suspendare, şi la trei ani de închisoare (doi cu suspendare şi unul de arest la domiciliu), o sentinţă mai mică decât cea în primă instanţă dată anul trecut. Întrucât perioada de ineligibilitate executorie de 15 luni se calculează începând cu martie 2025 și este deja încheiată, noua hotărâre îi permite să candideze, deși arestul la domiciliu, legat de care a făcut apel, îi face imposibilă participarea fizică la campanie.

Ea s-a grăbit să-și lanseze miercurea trecută candidatura, cu o deplasare împreună cu Bardella în localitatea La Flèche. „Mă bucur că Marine ne poate duce drapelul mai departe”, a declarat Bardella presei, asigurând că nu simte nici o „dezamăgire”, după ce i s-au năruit șansele de a ajunge la Palatul Élysée. „Intrăm amândoi în această campanie”, a spus Marine Le Pen, care a mai candidat de trei ori la preşedinţie.

Două sondaje publicate joi, la două zile de la anunțarea candidaturii, arată că Le Pen ar câştiga scrutinul prezidenţial atât în turul întâi din 18 aprilie, cât şi în cel final din 2 mai 2027, transmite Reuters. (C.Z.)