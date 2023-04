Airbus își dublează producția din China

Data: 10 Aprilie 2023

Liderul global în aeronautică Airbus va instala la Tianjin cea de-a doua linie de asamblare a avioanelor, dublându-şi astfel capacitatea de producţie pe teritoriul Chinei, a anunţat directorul general Guillaume Faury, informează AFP. Acordul a fost semnat la Beijing, în prezenţa preşedinților Emmanuel Macron și Xi Xinping. Actuala linie de la Tianjin are un ritm de patru avioane pe lună, care va fi majorat la şase pe lună în acest an. După finalizarea extinderii din China în 2025, Airbus va avea în total 10 linii de fabricaţie: două la Tianjin, două la Mobile (SUA), două la Toulouse (Franţa) şi patru la Hamburg (Germania). (C. Z.)