Ajutor social suspendat după refuzul unui loc de muncă

Data: 16 Iulie 2026

Peste 80 de persoane şi-au pierdut dreptul de a beneficia de ajutorul social după ce au refuzat cursuri de calificare sau locuri de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău, motivând situaţii medicale sau respingând pur și simplu orice formă de inserţie pe piaţa muncii.

Potrivit AJOFM Buzău, la sfârşitul lui iunie, instituţia avea înregistrați peste 5.300 de şomeri. Dintre aceștia, aproximativ 560 au ieşit din evidenţe şi plată ca urmare a încadrării în muncă, a expirării perioadei de indemnizare sau pentru refuzul de a participa la cursurile de formare sau de a ocupa un loc de muncă vacant.

„În condiţiile în care refuză să urmeze un curs de calificare sau un loc de muncă, sunt scoşi din plată. Numai luna trecută, în iunie, peste 80 de persoane au fost scoase dintr-o formă de evidenţă şi plată pentru refuz de măsură activă, ­refuz de curs de calificare sau loc de muncă. (…) În proporţie de peste 90%, acest refuz se înregistrează în ­rândul asistaţilor social”, a declarat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

Printre motivele invocate la refuz este şi cel referitor la sănătate. „Motivează că sunt bolnavi, or, în momentul în care se face înscrierea în evidenţă, li se solicită şi acea adeverinţă medicală în care figurează clinic sănătoşi şi apţi de muncă. (…) Alt motiv, vor să mai stea o perioadă sau invocă din ce în ce mai mulţi că «nu vreau». (…) Dacă în urmă cu 5-6 ani, vârsta medie a celor asistaţi social era undeva la 48-50 de ani, acum este de aproximativ 40 de ani. Sunt persoane apte de muncă, în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale, care pot ocupa oricând un loc de muncă”, a afirmat Tociu. (C.Z.)