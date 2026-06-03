Amenzi și acuzații grave la adresa sistemului bancar

Data: 09 Iunie 2026

După o investigație care a durat patru ani, Consiliul Concurenţei a ajuns la concluzia că cele 10 bănci participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice. Amenzile acordate acestora pentru încălcarea normelor de concurenţă totalizează 3,73 miliarde de lei. Băncile resping ferm raportul, susțin că autoritatea nu înțelege cum funcțio­nează sistemul bancar și anunță că vor contesta în instanță sancțiunile.

„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR şi este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurenţă, nu a altor norme”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, într-un comunicat transmis duminică agenției Agerpres. Cea mai mare amendă, 875,74 milioane de lei, a fost aplicată Băncii Transilvania, la care se adaugă 85,03 milioane de lei pentru OTP Bank România, cumpărată între timp de BT. Urmează BCR cu 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank România (442,49 milioane), UniCredit Bank (431,03 milioane), BRD-Groupe Societe Generale (412,47 milioane), ING Bank Sucursala Bucureşti (405,91 milioane), CEC Bank (332,98 milioane), Exim Banca Românească (96,49 milioane), Libra Internet Bank (45,86 milioane) şi Intesa Sanpaolo România (28,1 milioane).

ROBOR, rata de referinţă a pieţei interbancare ce influenţează calculul dobânzilor la credite, se stabilește de către BNR pe baza cotațiilor independente (dobânzilor la care o bancă este dispusă să împrumute altor bănci) trimise zilnic de bănci. Consiliul Concurenței susține că investigaţia sa a constatat că băncile au schimbat informaţii confidenţiale pentru a-și coordona cotațiile în cadrul procedurii de fixing a ROBOR.

Până ieri, la ora 12:00, cinci din cele 10 bănci acuzate de practici anticoncurenţiale au publicat comunicate în care au respins vehement raportul Consiliului și au anunțat că îl vor ataca, împreună cu sancțiunile, la Curtea de Apel. Banca Transilvania a transmis că decizia nu are fundamentare şi că îşi va apăra reputaţia prin toate mijloacele legale. „Propunerea de sancţionare a Băncii Transilvania ignoră atât cadrul legal aplicabil sectorului bancar, cât şi modul în care acesta este supravegheat şi reglementat”, a comunicat instituția bancară, potrivit Agerpres. UniCredit Bank consideră decizia „injustă, nefun­damentată şi o respingem ferm”, CEC Bank o califică drept ­„profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă”, Raiffeisen Bank susține că nu reflectă realităţile pieţei interbancare și nu ţine cont de cadrul legal, iar BRD-Groupe Societe Generale arată că se află „în situaţia în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancţiune”. (C.Z.)