Angajări în Armată

Data: 02 Iulie 2026

Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat şi gradat profesionist, un record pentru ultimul deceniu. „Din 7 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări vor începe serviciul”, a scris pe Facebook ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă.

MApN precizează condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un candidat: vârsta 18-45 de ani; minimum 10 clase absolvite. „Locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (...) Mergi direct la Centrul Militar Zonal din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro”, a transmis MApN pe Facebook. (C.Z.)