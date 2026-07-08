Peste 90% dintre telefoanele mobile în funcțiune în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă şi mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) privind capabilităţile tehnice ale terminalelor utilizate în reţelele mobile.
Apel de a nu aglomera UPU cu non-urgențe
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a făcut apel, marți, la cetăţenii care nu prezintă afecţiuni care le pun viaţa în pericol să apeleze la medicii de familie şi la ambulatoriile de specialitate, nu la Unitatea de Primiri Urgenţe.
Potrivit unui comunicat al spitalului, UPU Constanţa a înregistrat, duminică și în prima parte a zilei de luni, aproape 900 de pacienţi, mult peste medie, din care 85% nu erau urgențe majore, iar personalul medical a depus eforturi uriaşe pentru a-i evalua și investiga pe toți. (C.Z.)