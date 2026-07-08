Apel de a nu aglomera UPU cu non-urgențe

Data: 16 Iulie 2026

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a făcut apel, marți, la cetăţenii care nu prezintă afecţiuni care le pun viaţa în pericol să apeleze la medicii de familie şi la ambulatoriile de specialitate, nu la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Potrivit unui comunicat al spitalului, UPU Constanţa a înregistrat, duminică și în prima parte a zilei de luni, aproape 900 de pacienţi, mult peste medie, din care 85% nu erau urgențe majore, iar personalul medical a depus eforturi uriaşe pentru a-i evalua și investiga pe toți. (C.Z.)