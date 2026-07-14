Apel la donare de sânge

Data: 22 Iulie 2026

Vara, în perioada concediilor, numărul donatorilor scade considerabil, în timp ce numărul urgenţelor rămâne ridicat. Ca urmare, în aceste zile, stocurile de sânge sunt foarte reduse, potrivit coordonatorului UPU-SMURD Iaşi, doctor Diana Cimpoeşu, care a făcut apel la persoanele sănătoase să doneze pentru a salva vieţi.

„Sângele este necesar în special pentru cazurile de chirurgie, ortopedie-traumatologie, gastroenterologie şi hematologie, dar şi pentru pacienţii care ajung în Unitatea de Primiri Urgenţe în şoc hemoragic. În astfel de situaţii, sângele din grupa 0 negativ este administrat imediat, înainte ca grupa sanguină a pacientului să poată fi stabilită”, a declarat, pentru Agerpres, prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu.

Pentru a asigura tratamentul pacienţilor, Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unul dintre cele mai mari din ţară, primeşte permanent unităţi de sânge şi din alte judeţe ale Moldovei, în condiţiile în care aici sunt transferaţi numeroşi bolnavi cu traumatisme severe, hemoragii digestive sau alte afecţiuni care necesită transfuzii de urgenţă.

„Sângele este salvator de viaţă. Există un stoc de urgenţă, dar este foarte redus. Aducem sânge din toate judeţele Regiunii de Nord-Est, pentru că şi pacienţii vin din judeţele învecinate, în primul rând cei cu traumă, afecțiuni gastroenterologice, şoc hemoragic, sângerări digestive importante. Există situaţii în care intervenţiile chirurgicale, în special cele din ortopedie sau chirurgie, sunt amânate cu una-două zile, până când poate fi asigurat necesarul de sânge pentru pregătirea preoperatorie sau pentru eventualele hemoragii care pot apărea în timpul operaţiei”, a precizat Diana Cimpoeşu. (C.Z.)