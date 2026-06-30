Culturile legumicole, în special cele de tomate, suferă din cauza temperaturilor caniculare, iar udările de două ori pe zi nu par a mai fi suficiente, potrivit reprezentantului unei asociații a legumicultorilor din
APIA: Arderea miriștilor interzisă
În contextul temperaturilor caniculare și al apariţiei unor incendii de vegetaţie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atrage încă o dată atenţia fermierilor cu privire la interzicerea arderii miriştilor şi a vegetaţiei pajiştilor, care face parte dintre condiționalitățile (standardele GAEC 3 şi GAEC 10) pe care trebuie să le respecte toţi beneficiarii de sprijin din partea agenției. În cazul în care se constată că o parcelă a fost arsă, pentru a nu fi sancţionaţi, fermierii trebuie să prezinte documente privind sesizarea ISU sau a Poliției. (C.Z.)