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APIA: Arderea miriștilor interzisă

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Data: 03 Iulie 2026

În contextul temperaturilor caniculare și al apariţiei unor incendii de vegetaţie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atrage încă o dată atenţia fermierilor cu privire la interzicerea arderii miriştilor şi a vegetaţiei pajiştilor, care face parte dintre condiționalitățile (standardele GAEC 3 şi GAEC 10) pe care trebuie să le respecte toţi beneficiarii de sprijin din partea agenției. În cazul în care se constată că o parcelă a fost arsă, pentru a nu fi sancţionaţi, fermierii trebuie să prezinte documente privind sesizarea ISU sau a Poliției. (C.Z.)

 

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