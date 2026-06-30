Atenție sporită la cumpărarea alimentelor pe caniculă

Data: 01 Iulie 2026

În perioada verii, consumatorii trebuie să manifeste o atenţie deosebită la achiziţionarea, transportul şi depozitarea produselor alimentare, deoarece căldura excesivă poate favoriza alterarea rapidă a unor alimente şi băuturi, crescând riscul apariţiei toxiinfecţiilor alimentare, au transmis reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, potrivit Agerpres.

Dacă apa şi băuturile răcoritoare au fost expuse timp îndelungat la radiaţiile solare sau la temperaturi ridicate, evitați să le cum­părați. În cazul înghețatei este important ca aceasta să fie achiziţionată exclusiv din unităţi care asigură menţinerea neîntreruptă a lanţului frigorific. „Evitaţi produsele cu ambalaje deteriorate sau deformate ori care prezintă indicii de decongelare şi recongelare, precum cristale de gheaţă în exces sau modificări ale aspectului ambalajului. Nu recongelaţi îngheţata după decongelare”, precizează ANPC. În ceea ce priveşte ciocolata şi produsele din ciocolată, este indicat să fie cumpărate produse depozitate în spaţii răcoroase.

Referitor la fructele şi legumele de sezon, inspectorii autorităţii recomandă consumatorilor să le aleagă pe cele proaspete, care nu au fost expuse direct la soare, fără urme de alterare, mucegai, lovituri.

ANPC mai sfătuiește consumatorii să introducă la sfârșit în coş produsele refrigerate şi congelate, pentru limitarea expunerii acestora la temperaturi ridicate. De asemenea, este importantă utilizarea de genţi termoizolante pentru transportul produselor perisabile. „Nu consumaţi produse care prezintă modificări de miros, culoare, consistenţă sau gust, acestea putând indica alterarea alimentului”, recomandă autoritatea. (C.Z.)