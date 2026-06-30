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Au crescut amenzile rutiere

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Data: 02 Iulie 2026

Punctul de amendă a crescut de la 202,5 la 216,25 lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliţiei rutiere, ci la direcțiile regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV), potrivit modificărilor legislative în vigoare de la 1 iulie, a anunţat Brigada Rutieră.

Un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut, care a crescut, de la 1 iulie, de la 4.050 la 4.325 lei. (C.Z.)

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