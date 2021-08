Au crescut salariile, dar şi preţurile

Data: 12 Aug, 2021

Câştigul salarial mediu nominal net a fost, în iunie, de 3.541 de lei, în creştere cu 49 de lei, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Această creştere s-a înregistrat ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţie, dar se datorează şi „disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice”.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de editare (+20,9%) şi în telecomunicaţii şi transporturi aeriene. În sectorul bugetar nu au existat fluctuaţii importante de creştere sau scădere a câştigului salarial. În acelaşi timp cu creşterea salariului mediu nominal net s-a înregistrat însă şi o creştere a inflaţiei de 5% în luna iulie.

Preţurile de consum în luna iulie 2021 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 1%, iar de la începutul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) majorarea preţurilor a fost de 4,4%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74%, iar mărfurile alimentare cu 2,33%, mai arată datele INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică şi gazele naturale - 24,65%, respectiv 20,55%.

În ceea ce priveşte alimentele, cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil - 18,08%, brânza de oaie - 6,01% şi peştele proaspăt - 5,76%. De la începutul acestui an, fructele proaspete s-au scumpit cu 10,93%, în timp ce ouăle au fost mai ieftine cu 4,68%, iar cartofii cu 3,92%. Românii au plătit mai mult în ultimul an şi pentru serviciile poştale (plus 5,54%), cele de apă, canal, salubritate (4,47%) şi de îngrijire medicală (4,41%). În schimb, călătoriile cu avionul s-au ieftinit cu 22,97%. (O. N.)