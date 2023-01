Aurescu, invitat la Davos

Data: 20 Ianuarie 2023

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, se află de ieri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, unde prezintă poziţia României în privinţa evoluţiilor geopolitice actuale şi rolul-cheie al ţării noastre în zonele Mării Negre și Balcanilor de Vest. Aurescu va participa astăzi la dezbaterea cu tema „A New Helsinki for the World” şi va avea întâlniri bilaterale cu oficiali guvernamentali şi cu alţi participanţi de nivel înalt la acest eveniment. (C. Z.)