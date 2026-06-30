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Autorizații pentru cânepă și mac

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Data: 03 Iulie 2026

Culturi cândva tradiţionale, precum cânepa şi macul, revin la viaţă în judeţul Bihor. Anul trecut, pentru autorizarea suprafeţelor cultivate cu plante ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope au fost emise șase autorizaţii, din care trei pentru mac și trei pentru cânepă (fibră şi seminţe), a declarat Ştefan Francisc, director adjunct al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană, cu ocazia prezentării raportului pe 2025, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, interesul pentru cânepă se datorează unui procesator în zona Salonta, care produce uleiuri, iar creşterea suprafeţelor cu mac, în zonele Salonta şi Valea lui Mihai, este legată tot de apariția procesatorilor. (C.Z.)

 

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