Avem o industrie energetică depăşită tehnologic

Data: 11 Feb, 2021

Economia României are nevoie de integrarea tehnologiilor verzi şi de energie la preţuri competitive pentru a se redresa, avertizează o companie de consultanță. România este printre țările UE cu cele mai mari preţuri ale energiei, având în 2018 cel mai ridicat al patrulea preţ, după Cipru, Grecia şi Spania. Specialiștii consideră că energia scumpă afectează competitivitatea economiei. „O industrie energetică depăşită tehnologic per ansamblul ei loveşte puternic competitivitatea tuturor industriilor”, a spus Kurt Weber, de la Horvath & Partners România. (C. Z.)