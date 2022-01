Data: 12 Ian, 2022

Rata anuală a inflaţiei va creşte probabil gradual în următoarele luni, sub impactul şocurilor produse de majorările mai ample de preţuri la energie electrică şi gaze naturale, precum şi la alimente, depăşind valorile din prognoza publicată în noiembrie 2021, informează banca centrală. În acest context, BNR a hotărât, luni, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 2% pe an, de la 1,75%, începând cu data de 11 ianuarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară. (C. Z.)