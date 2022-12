Bugete mai mici pentru sărbători

Data: 13 Decembrie 2022

Românii se pregătesc să-şi petreacă sărbătorile cu bugete în scădere, din cauza creşterii preţurilor, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank. Bugetul mediu alocat Crăciunului se ridică la 1.090 de lei, însă doar 25,4% dintre respondenţi spun că au un buget mai mare, faţă de 46,8% care vor avea mai puţini bani și de 22,6% care îşi vor menţine bugetul constant. În ceea ce priveşte masa festivă, 27,7% dintre români vor cheltui sub 300 de lei, 38,3% între 300 şi 600 de lei şi 34% mai mult de 600 de lei. Pentru cadouri, 57,3% alocă sub 500 de lei, 28,7% - între 500 şi 1.000 de lei, în timp ce doar 3,5% plănuiesc să cheltuiască mai mult de 2.000 de lei. (C. Z.)