Data: 25 Feb, 2021

România ar trebui să vină în curând cu un plan de renunţare totală la utilizarea cărbunelui pentru a produce energie, a declarat Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, în cadrul unei conferinţe online. „Trebuie să fiu brutal de sincer: cărbunele nu are nici un viitor, pentru că nu mai există cerere pentru cărbune”, a arătat oficialul. El a recomandat țării noastre să utilizeze bani europeni pentru a investi masiv în energia regenerabilă, deoarece „România are o capacitate foarte mare de a produce energie eoliană terestră şi un mare potenţial eolian offshore, la fel şi în energia solară”. (C. Z.)