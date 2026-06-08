O grădină istorică de la Castelul Windsor, situată în afara Londrei şi transformată după viziunea regelui Charles al III-lea faţă de natură, inspirată de planeta Venus, va fi deschisă vizitatorilor la
CE cere ridicarea controalelor la frontiere
Comisia Europeană le-a recomandat mai multor state să pună capăt controalelor la frontierele interne din UE, pentru a favoriza o cooperare regională mai „eficace”, transmite France Presse. În ultimele luni, Austria, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Slovenia, Suedia, precum şi Norvegia (care nu este membră a UE, dar este în Schengen) au reintrodus sau prelungit controalele la granițe, în numele luptei contra imigraţiei ilegale sau terorismului. Potrivit executivului UE, există alternative mai bune de a stopa migrația, cum sunt „controalele poliţiei nesistematice, identificarea biometrică mobilă sau tehnologiile de urmărire a vehiculelor”. (C.Z.)