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Cea mai mare orhidee spontană din flora României

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 17 Iunie 2026

Considerată una dintre cele mai rare şi mai spectaculoase orhidee sălbatice din Europa, papucul-doamnei a înflorit recent în Harghita. Biologul Demeter László, de la Direcţia Judeţeană de Mediu Harghita, spune, citat de Agerpres, că specia este prezentă în special în Munţii Ciucului, Munţii Hăşmaş şi Munţii Giurgeului, unde creşte în păduri luminoase, la marginea acestora sau în poieni cu soluri bogate în calcar.

Potrivit specialistului, este cea mai mare orhidee spontană din flora României, care poate trăi zeci de ani în acelaşi loc. Este o specie strict protejată, la nivel european şi naţional, astfel că dezrădăcinarea, culegerea, distrugerea sau comercializarea exemplarelor din flora spontană sunt interzise. Protecţia este justificată de raritatea speciei, de cerinţele sale ecologice foarte stricte şi de sensibilitatea sa la modificările habitatului.

Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş adăposteşte una dintre cele mai importante populaţii de papucul-doamnei. Directorul parcului, Hegyi Barna, a declarat, pentru Agerpres, că într-o zonă relativ restrânsă din parc cresc aproximativ 300 de exemplare grupate, o concentraţie considerată deosebit de valoroasă pentru conservarea speciei. 

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