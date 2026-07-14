Ajunsă la cea de-a 25-a ediţie, „Parada Clătitelor” de la Moneasa, judeţul Arad, se va desfăşura pentru prima dată timp de trei zile, între 24 și 26 iulie 2026, iar toate cele peste 1.000 de locuri de
Cea mai scurtă viață profesională
România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce priveşte durata vieţii profesionale (perioada estimată pe care o persoană în vârstă de 15 ani o va petrece în câmpul muncii), cu 32,7 ani în 2025, în creştere de la 32,2 ani în 2023, arată Eurostat. În UE, durata vieții profesionale era, în medie, 37,5 ani în 2025, faţă de 37,2 ani în 2024. În şapte state, media depășește 40 de ani: Ţările de Jos (44 de ani), Suedia (43,4), Danemarca (42,6), Estonia (41,5), Irlanda (40,7), Germania (40,2), Finlanda (40,1). România (32,7 ani), Italia (33) şi Bulgaria (34,6) au cele mai scurte vieți profesionale. (C.Z.)