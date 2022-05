Data: 23 Mai, 2022

Sistemul de Securitate Socială din Spania a înregistrat un plus de 55.689 de lucrători străini în aprilie, numărul acestora ajungând la 2,35 milioane (11,5% din totalul popula­ți­ei), un maxim istoric, relatează EFE. Dintre aceștia, 828.034 sunt din UE (35,2%) şi 1.526.480 provin din ţări non-UE. Grupurile cele mai numeroase sunt din România (340.641), Maroc (300.329), Italia (150.678). Spania, care are 47,4 milioane de locuitori, a ajuns pentru prima dată la 20 milioane de contribuabili, în aprilie. (C. Z.)