Cei mai mulți turiști au preferat de revelion micile stațiuni rurale

Data: 06 Ian, 2022

Turiştii români au cheltuit cu prilejul revelionului 30 de milioane de euro pentru destinațiile interne, preferate fiind staţiunile rurale şi Valea Prahovei, arată datele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

Astfel, turismul rural (Bran-Moieciu, Maramureş, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Neamţ, Apuseni etc.) a atras 70.000 de turişti, staţiunile balneare (Băile Felix, Băile Herculane etc.) - 25.000 de turişti, pe Valea Prahovei, Predeal, Poiana Braşov au fost 20.000 de turişti, în alte staţiuni montane (Păltiniş, Rânca, Vatra Dornei, Borşa, Slănic Moldova etc.) - 15.000 de turişti, iar în oraşele turistice (Braşov, Sibiu, Cluj, Timişoara, Iaşi) - 7.000.

Prin agenţiile de turism, românii au ales staţiunile balneare şi cele montane, dar a fost în creștere şi numărul rezervărilor pentru pensiuni rurale.

„Dezavantajul a fost că minisejurul de revelion a fost mai scurt, ţinând cont că noaptea dintre ani a fost în weekend. Durata de şedere a fost de 2-3 nopţi, faţă de 4-5 nopţi, cât ar fi fost dacă erau mai multe zile libere. Revelionul 2022 nu se compară cu ultimul revelion normal, din 2020, însă a înregistrat o creştere faţă de 2021”, a declarat, pentru Agerpres, Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT.

Referitor la comparația cu ultimul revelion de dinainte de pandemie, potrivit datelor transmise de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, 121.000 de turişti au petrecut revelionul 2021/2022 în România, cu 32% mai puţini față de revelionul 2019/2020, şi au cheltuit aproape 25,6 milioane de euro, cu 40% mai puțin decât în aceeaşi perioadă a anului 2019, an de referinţă în turismul intern înainte de pandemie. (C. Z.)