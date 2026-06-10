Data: 10 Iunie 2026

Cel mai mare cost mediu al datoriei publice guvernamentale din UE, între 2024 şi 2025, a fost raportat de România (5,2%), urmată de Polonia (4,5%), Cehia (3,1%) şi Italia (3%). Cel mai mic cost a fost înregistrat în Irlanda (1,4%), urmată de Luxemburg (1,5%), Ţările de Jos (1,7%), Germania (1,8%), precum şi Franţa, Finlanda şi Suedia (toate 1,9%), arată datele Eurostat.

La sfârşitul lui 2025, cinci din cele 27 de ţări ale UE au declarat un raport datorie/PIB peste 100%: Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Franţa (115,6%), Belgia (107,9%) şi Spania (100,7%). (C.Z.)