Cele mai căutate proprietăţi: apartamentele cu două camere

Data: 15 Iulie 2026

Piaţa imobiliară s-a reechilibrat în primul semestru al anului și a fost caracterizată de prudenţă din partea cumpărătorilor, care au luat mai greu decizia de achiziţie. În același timp, oferta mai mare de proprietăţi a sporit puterea de negociere a celor care își doresc să investească într-o casă sau un apartament, arată studiul unei companii de profil, preluat de Agerpres. „Piaţa rămâne activă, însă funcţionează după reguli noi, în care analiza înlocuieşte impulsul, iar raportul mai echilibrat dintre cerere şi ofertă creează condiţii mai bune de negociere”, notează Barometrul Imobiliar Remax România.

Spre deosebire de anii trecuți, când decizia de cumpărare era luată relativ rapid, anul acesta cumpărătorii analizează mai îndelung oportunităţile disponibile, potrivit studiului, care remarcă o creștere a proprietăţilor la vânzare, deci mai multe opțiuni pentru cumpărători şi o putere de negociere mai mare. „Cumpărătorii sunt mai informaţi, mai selectivi şi au mai mult timp să aleagă, pentru că oferta este mai generoasă. Aceasta nu este o criză, este o reechilibrare”, a declarat Răzvan Cuc, preşedinte Remax România, citat de Agerpres.

Analiza mai arată că interesul s-a concentrat în continuare pe apartamentele vechi, în special cele cu două camere, percepute ca fiind cea mai accesibilă opţiune atât pentru cumpărătorii la prima achiziţie, cât şi pentru investitori, iar cele mai multe tranzacţii s-au realizat în zonele semicentrale şi în cartierele bine dezvoltate, care oferă un echilibru între accesibilitate, infrastructură şi preţ. Cele mai căutate tipuri de proprietăţi au fost apartamentele cu două camere, urmate de cele cu trei camere, menționează barometrul. (C.Z.)