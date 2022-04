Centrale mai vechi de 10 ani în 27% dintre gospodării

Data: 08 Apr, 2022

Circa 27% din centralele termice pe gaz din gospodăriile din România sunt mai vechi de zece ani, potrivit unui sondaj realizat de un furnizor de energie, care recomandă înlocuirea acestora cu centrale în condensare, mai eficiente energetic. O centrală în condensare poate reduce consumul de gaze cu până la 30%, adică la un consum mediu anual de circa 12.000 kWh cu o centrală veche, economia este de până la 3.600 kWh pe an, după înlocuirea centralei. Iar o reducere cu o treime a consumului înseamnă o factură mai mică cu circa 1.000 de lei pe an. (C. Z.)