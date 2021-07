Data: 21 Iul, 2021

O ceremonie militară a fost organizată, ieri, cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului din Capitală. Au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor aviatori, iar Regimentul 74 PATRIOT - unitate înfiinţată în 2018, care are ca misiune operaţionalizarea sistemului PATRIOT - a primit Drapelul de Luptă. Ziua Aviaţiei este sărbătorită, în fiecare an, la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul piloţilor. (C. Z.)