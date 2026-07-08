Peste 90% dintre telefoanele mobile în funcțiune în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă şi mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) privind capabilităţile tehnice ale terminalelor utilizate în reţelele mobile.
Cereri de mediere a litigiilor bancare
Un număr record de cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile, 2.060, au fost trimise, în prima jumătate a anului, către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, în creştere cu 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit instituției citate de Agerpres. Băncile au intrat în circa 400 de negocieri, în timp ce IFN-urile nu au acceptat nici o cerere din cele 600 de solicitări de negociere.
332 de negocieri (91% din totalul dosarelor) s-au încheiat amiabil, rezultând circa 2.700 de euro obţinuţi, în medie, în urma rezolvării fiecărui caz. (C.Z.)