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Cereri de mediere a litigiilor bancare

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Data: 16 Iulie 2026

Un număr record de cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile, 2.060, au fost trimise, în prima jumătate a anului, către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, în creştere cu 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit instituției citate de Agerpres. Băncile au intrat în circa 400 de negocieri, în timp ce IFN-urile nu au acceptat nici o cerere din cele 600 de solicitări de negociere.

332 de negocieri (91% din totalul dosarelor) s-au încheiat amiabil, rezultând circa 2.700 de euro obţinuţi, în medie, în urma rezolvării fiecărui caz. (C.Z.)

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