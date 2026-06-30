Circulație restabilită la Giurgiu-Ruse

Data: 01 Iulie 2026

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse a fost restabilită ieri definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

Informaţii cu privire la circulaţia prin punctele de trecere a frontierei bulgare, vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile accesând www.mvr.bg și bgtoll.bg, precizează MAE. (C.Z.)