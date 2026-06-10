CNSP: Estimări  privind inflația

Data: 10 Iunie 2026

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a revizuit la 7,9%, în creștere cu 1,4% față de previziunile din toamnă, estimările privind inflaţia medie anuală în 2026, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit prognozei macroeconomice 2026-2029 de primăvară. Pentru 2027, CNSP estimează o inflaţie medie anuală de 3,8% şi de 3% pentru sfârşitul anului. În 2028, inflaţia medie anuală va coborî la 3%, iar în 2029 la 2,8%.

Banca Naţională a României anticipează o rată anuală a inflaţiei de 5,5% la sfârşitul anului curent, de 2,9% la finele anului 2027 şi de 2,7% în luna martie 2028. (C.Z.)