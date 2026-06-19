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Coborâre în topul competitivității

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Data: 23 Iunie 2026

România a coborât de pe 49 până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, fiind devansată de Polonia (locul 41), Ungaria (51) şi Bulgaria (56), potrivit raportului anual al Institutului pentru Management şi Dezvoltare din Lausanne, scrie Agerpres. Raportul arată că România trebuie să eficientizeze cheltuielile publice; să accelereze investiţiile în cercetare, dezvoltare; să sprijine transformarea digitală a companiilor; să îmbunătăţească sistemele de sănătate şi educaţie. (C.Z.)

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