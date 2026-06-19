Reţelele sociale şi video au devenit mijloacele de informare cele mai utilizate, conform raportului anual al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului, citat de AFP. Anul acesta, 54% din respondenţi au
Coborâre în topul competitivității
România a coborât de pe 49 până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, fiind devansată de Polonia (locul 41), Ungaria (51) şi Bulgaria (56), potrivit raportului anual al Institutului pentru Management şi Dezvoltare din Lausanne, scrie Agerpres. Raportul arată că România trebuie să eficientizeze cheltuielile publice; să accelereze investiţiile în cercetare, dezvoltare; să sprijine transformarea digitală a companiilor; să îmbunătăţească sistemele de sănătate şi educaţie. (C.Z.)