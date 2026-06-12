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Comandament pe litoral al ANSVSA

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Data: 17 Iunie 2026

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a deschis oficial, luni, Comandamentul Estival Regional 2026 la Constanţa, marcând debutul campaniei de supraveghere şi control oficial în zonele turistice de pe litoral şi din Deltă. Structura regională de control îşi va desfăşura activitatea în perioada 15 iunie - 16 august 2026, cu personal din cadrul DSVSA Constanţa şi DSVSA Tulcea şi inspectori delegaţi din direcţii sanitare veterinare judeţene şi din cea a municipiului Bucureşti. (C.Z.)

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