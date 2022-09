Compensarea cu 50 de bani a prețului carburanților, prelungită

Data: 21 Sep, 2022

Măsura compensării cu 50 de bani pentru motorină și benzină va fi prelungită, cu încă trei luni, până la 31 decembrie, au decis luni seară liderii coaliției de guvernare, după o ședință care a durat aproape 4 ore, potrivit unor surse citate de Digi24.ro. Impactul de până acum al măsurii a fost de circa 175 de milioane de lei pe lună.

Actuala schemă de compensare voluntară cu 50 de bani la benzină şi motorină a intrat în vigoare la 1 iulie şi este valabilă până la finele lunii septembrie.

Carburanții fac parte din categoria produselor a căror scumpire este resimțită puternic atât de populație, cât și de mediul de afaceri.

Potrivit datelor furnizate de Consiliul Concurenţei, la solicitarea Agerpres, preţul benzinei a crescut cu 20% de la începutul anului, iar cel al motorinei, cu 37%, incluzând reducerea de 50 de bani pe litru de la pompă, aplicată de la 1 iulie.

Preţul mediu al benzinei standard în România, conform Monitorului Preţurilor, era, la 2 septembrie, de 7,39 lei/l (cu reducerea de 50 de bani), iar al motorinei, de 8,37 lei/l (cu reducere).

De la 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a OUG 106/2022, pe lângă reducerea de 50 bani/l aplicată de toţi distribuitorii, preţul benzinei a scăzut, în medie, cu 76 bani/l, în timp ce preţul motorinei a fost mai mic cu 35 bani/l.

În ceea ce priveşte comparaţia cu preţurile la nivel european, conform datelor furnizate de publicaţia specializată a Comisiei Europene, în săptămâna 29 august - 4 septembrie (cele mai recente date), preţurile medii ale benzinei din România, cu taxe și fără reducerea de 50 de bani, au fost cu 10% sub media UE, iar cele ale motorinei, cu 4% sub preţul mediu din UE. (C. Z.)