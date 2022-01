Compensarea facturilor, extinsă la mai mulți consumatori

Data: 19 Ian, 2022

Luni seara s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei maxime de consum de la 300 KWh la 500 KWh, urmând ca măsurile să se aplice de la 1 februarie. În aceste condiții, de compensare vor beneficia mai mulți consumatori casnici, nu doar cei cu consum lunar mic, de până la 300 KWh. Prețul energiei electrice va fi plafonat, pentru populație, la 0,68 bani pe KWh, iar pentru IMM-uri, la 1 leu pe KWh.

Schema de compensare a facturilor la energie va include, începând de la 1 februarie, și gospodăriile care consumă lunar între 300 și 500 KWh, s-a hotărât în ședința coaliției de guvernare de luni seara. „Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 KW la 500 KW pentru care se calculează acest preţ, practic reiese o compensare de 0,291 lei pe KW, ceea ce va însemna că la consumator se va percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM-uri, pentru consumatorii mari, non-casnici, va fi plafonat preţul la 1 leu pe KW”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

De asemenea, la gaze naturale, plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KWh, iar limita de consum pentru 5 luni va creşte de la 1.000 la 1.500 KWh. În plus, se va aplica un discount de 40%, în loc de 33%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KWh. „Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW”, a mai spus Ciucă, citat de Agerpres.

Șeful executivului a precizat că măsurile anunţate se vor aplica începând de la 1 februarie până la 31 martie. S-a mai decis ca toate facturile emise greşit, adică mai mult de un milion de facturi, să fie stornate şi retrimise fără ca oamenii să fie debranşaţi sau să plătească penalităţi. „Vreau să asigur populaţia că vom lua toate măsurile, astfel încât să nu mai avem astfel de greşeli. (…) Ordonanţa de urgenţă nu va întârzia mai mult de săptămâna viitoare, ca să poată să fie aplicată”, a arătat premierul.

Totodată, Nicolae Ciucă a admis că interzicerea concedierilor ar putea fi o condiţie pentru angajatorii care beneficiază de plafonarea prețurilor la energie. „Este o condiţie pe care o vom discuta cu mediul de afaceri, pentru că, iată, statul vine şi asigură tot suportul de care noi dispunem astfel încât firmele să nu se închidă”, a menţionat el.

Tot legat de criza de pe piața energiei care afectează nu numai populația, dar și agenții economici, mai multe federaţii ale patronatelor și ale sindicatelor au solicitat Guvernului plafonarea preţurilor la valoarea acestora din decembrie 2020, pentru o perioadă de cel puţin 1 an, arătând că majorările de preţ din România depăşesc cu mult creşterile de preţuri globale din energie. (C. Z.)