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Concurs de educație rutieră pentru elevi

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Data: 17 Iunie 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prelungit, până la 30 iunie, perioada de înscriere la concursul dedicat siguranţei rutiere pentru elevi, în urma interesului mare din partea elevilor şi a școlilor, a informat compania de drumuri. Astfel, elevii de gimnaziu şi liceu din judeţele tranzitate de DN 1 şi DN 2 pot transmite în continuare la adresa campanie.elevi@andnet.ro materiale creative, idei şi propuneri privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, sub forma referatelor (2-4 pagini), planşelor desenate şi materialelor grafice. Rezultatele vor fi anunțate luni, 6 iulie. (C.Z.)

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