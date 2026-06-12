Considerată una dintre cele mai rare şi mai spectaculoase orhidee sălbatice din Europa, papucul-doamnei a înflorit recent în Harghita. Biologul Demeter László, de la Direcţia Judeţeană de Mediu Harghita,
Concurs de educație rutieră pentru elevi
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prelungit, până la 30 iunie, perioada de înscriere la concursul dedicat siguranţei rutiere pentru elevi, în urma interesului mare din partea elevilor şi a școlilor, a informat compania de drumuri. Astfel, elevii de gimnaziu şi liceu din judeţele tranzitate de DN 1 şi DN 2 pot transmite în continuare la adresa campanie.elevi@andnet.ro materiale creative, idei şi propuneri privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, sub forma referatelor (2-4 pagini), planşelor desenate şi materialelor grafice. Rezultatele vor fi anunțate luni, 6 iulie. (C.Z.)